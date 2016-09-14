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Банки, инвестиционные и страховые компании, НПФ. Кому россияне доверяют больше?

За прошедший год доверие населения к банкам, страховым компаниям и электронным платежным системам заметно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований.

Две трети россиян (67%) доверяют банкам (из них 15% — полностью и 52% скорее доверяют), и это стабильно самый высокий уровень доверия из всех финансовых институтов. Для сравнения, в ноябре 2015 года доля таковых была 59%. Напомним, что рост доверия этим кредитно-финансовым организациям мы отмечаем уже с апреля 2015 года (до этого был спад).

Такое отношение чаще всего демонстрируют женщины (70%), реже – мужчины (63%), и также молодые люди в возрасте 18-24 лет (77% против 57% среди пенсионеров).

Вырос также уровень доверия страховым компаниям с 34% в ноябре 2015 года до 40% в июле 2016. Наибольшее доверие к страховым компаниям испытывают молодые россияне от 25 до 34 лет (52%), высокообразованные (50%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. человек (52%).

Доверие инвестиционным компаниям (18%), микрофинансовым организациям (8%) и НПФ практически не меняется (динамика в рамках погрешности).

Уровень доверия МФО по-прежнему выше среди 18-24-летних (14%), а НПФ – среди 35-44-летних (29%) и среди высокообразованных (28%).

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Что лежит в основе доверия финансовой организации? По результатам многочисленных исследований, в первую очередь, это хорошая репутация, отсутствие рисков потери денежных средств и добросовестное отношение к клиенту. Однако показатель доверия очень волатилен и во многом определяется внешними факторами, например, действиями регулятора и отдельных игроков рынка, информационным фоном в СМИ.

Если два-три года назад, на фоне отзыва лицензий у банков, доверие населения к кредитным организациям падало, то сегодня — обратная ситуация. Частые новости об отзыве лицензий уже не пугают россиян, а скорее демонстрируют, что государство в лице Банка России поддерживает порядок. И это повышает доверие к финансовому сектору».

Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?», % опрошенных, выбравших ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»