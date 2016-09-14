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Банки, инвестиционные и страховые компании, НПФ. Кому россияне доверяют больше?

14 сентября 2016

За прошедший год доверие населения к банкам, страховым компаниям и электронным платежным системам заметно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным  агентством финансовых исследований.

Две трети россиян (67%) доверяют банкам (из них 15% — полностью и 52% скорее доверяют), и это стабильно самый высокий уровень доверия из всех финансовых институтов. Для сравнения, в ноябре 2015 года доля таковых была 59%. Напомним, что рост доверия этим кредитно-финансовым организациям мы отмечаем уже с апреля 2015 года (до этого был спад).

Такое отношение чаще всего демонстрируют женщины (70%), реже – мужчины (63%), и также молодые люди в возрасте 18-24 лет (77% против 57% среди пенсионеров).

Вырос также уровень доверия страховым компаниям с 34% в ноябре 2015 года до 40% в июле 2016. Наибольшее доверие к страховым компаниям испытывают молодые россияне от 25  до 34 лет (52%), высокообразованные (50%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. человек (52%).

Доверие инвестиционным компаниям (18%), микрофинансовым организациям (8%) и НПФ практически не меняется (динамика в рамках погрешности).

Уровень доверия МФО по-прежнему выше среди 18-24-летних (14%), а НПФ – среди 35-44-летних (29%) и среди высокообразованных (28%).

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Что лежит в основе доверия финансовой организации? По результатам многочисленных исследований, в первую очередь, это хорошая репутация, отсутствие рисков потери денежных средств и добросовестное отношение к клиенту. Однако показатель доверия очень волатилен и во многом определяется внешними факторами, например, действиями регулятора и отдельных игроков рынка, информационным фоном в СМИ.

Если два-три года назад, на фоне отзыва лицензий у банков, доверие населения к кредитным организациям падало, то сегодня — обратная ситуация.  Частые новости об отзыве лицензий уже не пугают россиян, а скорее демонстрируют, что государство в лице Банка России поддерживает порядок. И это повышает доверие к финансовому сектору».

Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?»% опрошенных, выбравших ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»

  2012 2013 2014 апр.15 ноя.15 июл.16
Уровень доверия банкам 64 78 74 56 59 67
Уровень доверия страховым компаниям 35 41 38 35 34 40
Уровень доверия негосударственным пенсионным фондам 19 19 19 19 22 24
Уровень доверия инвестиционным компаниям 17 19 19 16 16 18
Уровень доверия микрофинансовым организациям 14 13 11 8 11 8

 


/ СИА /




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