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Маркировка меховых изделий стала обязательной

С 12 августа маркировка изделий из натурального меха стала обязательна для всех участников оборота, об этом и других аспектах маркировки шел разговор на семинаре, проведенном ИФНС России по Центральному округу г. Братска совместно с представителями операторов электронного документооборота и при участии представителей крупных торговых точек города.

Предпринимателей познакомили с новшествами в налоговом законодательстве, связанными с выполнением Правил реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».

Докладчики обратили внимание, что при наличии на 12.08.2016 нереализованных меховых изделий (остатков), продавцы обязаны в течение 45 рабочих дней осуществить их маркировку контрольно-идентификационными знаками (КиЗ) и представить сведения об этом в Информационную систему маркировки, оператором которой является Федеральная налоговая служба.

К системе должны быть подключены все участники оборота меховых изделий: производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы. Поскольку для регистрации в информационном ресурсе требуется наличие электронной подписи, представители операторов электронного документооборота подробно рассказали о порядке ее получения.

После регистрации в личном кабинете системы «Маркировка», необходимо заключить договор с эмитентом, которым является АО «Гознак», и подать заявку на изготовление КиЗ в электронном виде. ФНС России, получив заявление, в течение 5 рабочих дней направляет его эмитенту при отсутствии оснований для отказа. Отказать ФНС России может в случае отсутствия сведений о заявителе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП; при наличии в отношении заявителя в ЕГРЮЛ записи о недостоверности внесенных сведений, задолженности по налогам и сборам, вступившего в силу и неисполненного решения о привлечении к ответственности за нарушение Правил маркировки товаров, а также, если заявителем нарушены требования, установленные Правилами маркировки товаров к форме и содержанию представленных сведений.

АО «Гознак» после оплаты в течение 5 рабочих дней изготавливает КиЗ, которые можно получить лично или по почте. После получения КиЗ предприниматель осуществляет маркировку товаров и вносит сведения в систему. Взаимодействие с участниками оборота меховых изделий происходит исключительно в электронном виде в Личном кабинете системы «Маркировки» и не требует личного посещения налоговых органов.

В конце встречи докладчики ответили на многочисленные вопросы слушателей, особо обратив внимание на ответственность, предусмотренную законодательством за нарушение запрета на торговлю немаркированными меховыми изделиями: административную (ст.15.12 КоАП РФ) и уголовную (ст. 171.1 УК РФ).