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В течение двух лет российские предприниматели перейдут на онлайн кассы

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Согласно этому закону предприниматели обязаны будут перейти на новую контрольно-кассовую технику. Что же представляют собой новая техника, зачем она нужна и каковы её возможности?

Обязанность применять новую ККТ наступает с 1 июля 2017 года. При этом, уже с 1 февраля 2017 года регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет невозможна. Поэтому, с целью минимизации затрат, уже сейчас можно начинать процедуру снятия ККТ старого образца с регистрационного учета.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или провести модернизацию применяемой (программную и программно-аппаратную). Для этого, пользователю ККТ необходимо связаться с производителем кассовой техники напрямую или через центр технического обслуживания, узнать о возможности модернизации, чтобы до обращения в налоговый орган комплект модернизации или новая ККТ были у пользователя.

Зарегистрировать новую кассовую технику можно будет на сайте ФНС России (www.nalog.ru), не обращаясь в инспекцию лично. Кроме того, необходимо заключить договор с оператором фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно. В настоящее время разработана тестовая версия специального личного кабинета. Его функционал позволяет зарегистрировать кассовую технику онлайн, представить документ о причинах, по которым это сделать невозможно, показать, включена ли регистрируемая техника в реестр, и многое другое. В дальнейшем этот функционал будет доработан и расширен с учетом предложений всех участников процесса.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок с 1 июля 2018 года. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, также могут не применять в составе таких торговых автоматов ККТ до 1 июля 2018 года.

Применение новой ККТ позволит снизить количество проверок налоговыми органами за счет автоматизированного риск-анализа и, соответственно, административную нагрузку. Принятые изменения направлены также на повышение ответственности предпринимателей и создание здоровой конкурентной среды.