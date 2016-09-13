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ТЭЦ Байкальска заработает 15 сентября

ТЭЦ Байкальска начнет свою работу 15 сентября. Отопительный сезон в городе наступит с достижением нормативных среднесуточных температур. Схема взаимодействия с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта отработана и действует. Об этом доложил Губернатору Иркутской области Сергею Левченко глава Байкальского муниципального образования Василий Темгеневский в диспетчерской городской ТЭЦ.

Губернатор Иркутской области совершил рабочую поездку в Байкальск. Сергей Левченко посетил бывшую ТЭЦ БЦБК – ныне ТЭЦ города Байкальска, приостановленные сушильный и варочный цехи, промышленную площадку Байкальского ЦБК, карты-шламонакопители.

Как сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Андрей Капитонов, Правительство Иркутской области совместно с администрацией Байкальского городского поселения и ООО «Теплоснабжение» в целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей города Байкальска разработали план мероприятий по подготовке ТЭЦ города к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов. Этот план был согласован Министерством энергетики России на общую сумму 98,4 млн. рублей. Но в итоге в 2016 году федеральный центр, в связи с отказом Минфина, не предоставил средств на подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному периоду, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Деньги на выполнение ремонтных работ в минимально необходимом объеме были изысканы в областном бюджете за счет сокращения других расходных обязательств. Но период поиска средств затянулся, и ремонт оборудования ТЭЦ Байкальска начался поздно, во второй половине августа, – отметил министр.

Совместно со специалистами ПАО «Иркутскэнерго» было проведено выездное обследование оборудования ТЭЦ. По его результатам определен перечень первоочередных мероприятий в сумме 44,8 млн. рублей. Объем планируемых субсидий из областного бюджета на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска составит 44,3 млн. рублей, из местного бюджета Байкальского МО – 449 тыс. рублей.

Как сообщил генеральный директор ООО «Теплоснабжение» Федор Ларченко, с 15 сентября будет запущен один котел ТЭЦ. Еще на двух продолжатся ремонты. Запас угля на ТЭЦ в настоящее время превышает четыре тысячи тонн, под разгрузкой стоят еще 12 вагонов с топливом. Этого на начальный период вполне достаточно.