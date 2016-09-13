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Более 900 корпоративных клиентов Сбербанка в Забайкальском крае подключились к сервису E-invoiсing в 2016 году

Сбербанк предоставляет возможность значительно облегчить получение услуг корпоративным клиентам, внедряя сервисы дистанционного обслуживания. Среди них одна из самых популярных услуг среди корпоративных клиентов – система электронного документооборота E-invoicing. Она позволяет предельно минимизировать обмен первичными учетными документами на бумажном носителе. Так, с начала 2016 года удобство нового сервиса оценили свыше 900 корпоративных клиентов Сбербанка в Забайкальском крае. Всего же на сегодняшний день системой E-invoicing в Забайкалье пользуются почти 1,5 тысячи корпоративных клиентов.

«Суть услуги E-invoicing заключается в предоставлении корпоративным клиентам возможности обмениваться c банком и контрагентами юридически значимыми первичными документами, возникающими при осуществлении контрагентских отношений. Благодаря использованию электронной подписи, все документы, передаваемые в электронной форме, имеют юридическую силу. Услуга направлена на оптимизацию бизнес-процессов предприятий по взаимодействию друг с другом, значительное снижение расходов на бумагу, оргтехнику, хранение бумажных документов, уменьшение времени доставки и, как следствие, повышение эффективности деятельности компаний», – рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Ольга Любар.

Также E-invoicing – это единое окно налогоплательщика для комплексного взаимодействия с контролирующими органами по предоставлению форм обязательной отчетности. Юридические лица и предприниматели могут самостоятельно подключиться к сервису через личный кабинет в Сбербанк Бизнес Онлайн.