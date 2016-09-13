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Рубль получит поддержку от Банка России

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 82,25 коп. (+1,29%), до 64,82 руб., курс евро – на 8,75 коп. (+1,05%), до 72,80 руб.

Центральный банк России с 10 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 18,87 коп., до 64,1667 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,3359 руб., что выше предыдущего дня на 28,95 коп.

В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Повышению рублёвых пар способствовало снижение цен на нефть сорта Brent до $46.88. Курс доллара днём повышался до 65,30 руб., курс евро – до 73,32 руб.

Во второй половине дня цены на нефть восстановились на 3,6%, до $48,60 на фоне общего ослабления доллара США на рынке форекс. В связи с этим российскому рублю удалось полностью отыграть дневные потери и закрыть день в плюсе. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,36%, до 64,58 руб., евро/рубль – на 0,35%, до 72,55 руб.

Американский доллар подешевел после выступлений представителей ФРС США Нила Кашкари и Лайел Брейнард. Оба спикера считают, что преждевременное повышение ставок опасно. Согласно последним данным CME Group's, вероятность повышения ставки в США в сентябре снизилась с 24% до 15%.

Из-за снижения цен на нефть в Азии торги на Московской бирже могут открыться ростом по валютам. Это нормально. Тут нужно учитывать другой момент. В первой половине дня рубль получит поддержку от ЦБ РФ. Регулятор проведёт 13 сентября депозитный аукцион сроком на одну неделю.

Вчера ЦБ провел аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. Банки привлекли 100 млн долларов при спросе 109.2 млн долларов. Как видим, им валюта не нужна. Если нефтетрейдерам удастся закрепиться выше вчерашнего максимума 48,60, то от пары доллар/рубль ожидается снижение к 64 рублям, евро/рубль – до уровня 72,15 руб. В случае возобновления падения нефтяных котировок стоит ожидать ослабления рубля против доллара и евро в пределах 50 копеек от цен закрытия в понедельник.

Владислав Антонов, аналитик Альпари