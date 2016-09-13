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Иркутская нефтяная компания поддержала проект по благоустройству скверов Иркутска

Около 40 сотрудников Иркутской нефтяной компании 9 сентября посадили деревья в новом сквере Иркутска, в рамках проекта городской Общественной палаты «Любимому городу – новые скверы».

Новый большой сквер под названием «Купеческий» появился на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса.

В течение лета на территории сквера демонтировали торговые ларьки, проложили брусчатые пешеходные дорожки, электросети и установили фонари. Благодаря спонсорской помощи ИНК в новом сквере были высажены дубы, маньчжурский орех, бархат, береза, туя, липа, рябина, а также кустарники – от калины и барбариса до сакуры.

Всего более сотни саженцев, причем часть из них выращивали от 15 до 20 лет. По словам специалистов одного из иркутских питомников, деревья полностью адаптированы к сибирскому климату, главная задача – правильно транспортировать взрослые деревья и высадить их в специально подготовленную почву.



Как поведал участник мероприятия, директор ботанического сада ИГУ Виктор Кузеванов, всего в Иркутске планируют создать и благоустроить 40 скверов, причем «Купеческий» сквер – крупнейший из них. В скором времени здесь разместят урны и скамейки, а весной 2017 года в сквере появятся клумбы с многолетними растениями.