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Промсвязьбанк профинансировал производство упаковочных материалов под гарантию МСП Банка

Промсвязьбанк предоставил предприятию из Ленинградской области заемное финансирование на расширение производства упаковочных материалов.

Инвестиции банка в размере 60 млн рублей сроком на 5 лет предоставлены ООО «Европак» на обновление оборудования. 50% от суммы кредита обеспечила гарантия МСП Банка.

Заемные средства позволят компании ООО «Европак» приобрести новую печатную машину с восемью печатными секциями и бесступенчатой регулировкой шага печати, и увеличить объемы производства упаковки. Это позволит создать порядка 20 новых рабочих мест. Промсвязьбанк – один из крупнейших партнеров МСП Банка в рамках Программы финансовой поддержки МСП. Сотрудничество кредитных организаций развивается с 2009 года, за это время было заключено 33 кредитных соглашения в объеме свыше 19,9 млрд рублей. Финансирование получили почти 1500 субъектов МСП.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи. www.psbank.ru