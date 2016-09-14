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"Мотивация без цели не работает!" Марина Львова провела workshop для иркутских предпринимателей (фото и видео)

Завершился деловой форум Alfa Business Week в Иркутске. Гвоздем второго дня стал workshop Марины Львовой, эксперта-консультанта и партнера по внешним проектам HeadHunter. Программа получила название «Сильный капитан и успешная команда», и её главной темой стал вопрос о том, как мотивировать людей, как сделать так, чтобы они работали, создавали дополнительный капитал, и бизнес мог развиваться благодаря людям.

Марина Львова рассказывает:

– Тема сложная, неоднозначная, все к ней очень по-разному относятся. Я давала практические примеры и методику, которую использую сама. Она построена на потребностях людей, на том, что им на самом деле нужно.

Я рассказала слушателям, как правильно просчитать эти потребности, используя всеми любимую пирамиду Маслоу, каким образом она может работать, встраиваться в систему премирования, систему мотивации,

на что рассчитывают люди. Мы вязли два конкретных примера – менеджеров по продажам и бухгалтеров: насколько разная у них мотивация, насколько разные потребности, как удовлетворить разные целевые аудитории.

Еще я рассказала предпринимателям о том, как важно, чтобы у бизнеса была цель, чтобы люди изначально могли выбрать направление, в котором они пойдут вместе с бизнесменом, а уже потом от этого строить дополнительные опции для того, чтобы помогать людям туда идти. Потому что мотивация сама по себе, без цели, не работает.

После теоретической части семинара предприниматели перешли к практике: за полтора часа им предстояло разобрать конкретные примеры из реальной бизнес-практики. Некий симбиоз workshop'а и мозгового штурма: разбившись на 4 команды, они должны были придумать уникальные решения заданных проблем. В результате в каждой команде под руководством чутких капитанов было выработано 5 практических решений, которые можно применять уже с завтрашнего дня.

По словам Марины Львовой, больше всего волнуют иркутских предпринимателей вопросы о том, как удерживать ключевых сотрудников, как добиться удовлетворенности заработной платой, как мотивировать менеджеров по продажам, чтобы больше продавать, и как заставить людей участвовать в акциях. На все вопросы люди получили конкретные ответы и научились использовать эту методику.

Марина Львова подчеркивает, что методика достаточно простая, и ее даже можно использовать в компании, решая внутренние проблемы совместным мозговым штурмом.

Клиенты были рады получить действенные советы и несколько другой взгляд на систему мотивации и поняли, что это далеко не так сложно, как об этом пишут в заумных книгах по бизнесу. Так,Татьяна Лебедева, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "МебельСтиль", поделилась своими впечатлениями от прошедшего мастер-класса:

– На мой взгляд, организованное "Альфа- Банком" мероприятие очень полезно для бизнес-сообщества. Мы все сталкиваемся с вопросами, которые здесь обсуждались. Форма подачи материала была современной, живой, интерактивной.

С подачи спикера мы обсудили болевые точки в работе с персоналом. Причем некоторые участники мероприятия, которые пришли сюда с конкретными вопросами о стимулировании и мотивации сотрудников, стали модераторами групп, и в результате получили ответы на свои вопросы уже в процессе работы. Кроме того, знакомства, завязанные на подобных мероприятиях, неоценимы.