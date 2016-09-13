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Большой потенциал Байкальска

В настоящее время Правительство Иркутской области завершает уточнение дорожной карты для передачи полномочий по реализации целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» с федерального на региональный уровень. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Байкальск Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Фото: irk.yourplus.ru

Губернатор напомнил, что весной этого года на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, при обсуждении вопросов теплоснабжения и развития города Байкальска, он предложил передать управление полномочиями, предусмотренными программой, на региональный уровень.

– Такие вещи очень быстро не делаются. Дорожная карта по передаче этих полномочий, подготовлена, но еще не подписана. Я думаю, что ее нужно доработать, – отметил Сергей Левченко.

Губернатор уверен, что в Байкальске кроется большой потенциал. Территория обладает всем необходимым для развития, и тратить силы и средства на поддержку старой инфраструктуры, неэффективно. Кроме того, Левченко подчеркнул, что Байкал остается самым чистым озером в мире и его чистоту нужно сохранить.

Сергей Левченко на промышленной площадке БЦБК посетил три новых предприятия: филиал ООО «Травы Байкала», ООО «Байкал инком» и ООО «Байкальские макароны», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Коммерческий директор завода по розливу воды и сладких напитков Самвел Григорян рассказал не только о том, что предприятие выросло: начинали с одной линии розлива, теперь работает четыре. Он поделился планами устройства в рамках Индустриального парка тепличного хозяйства площадью восемь гектаров. Идею активно поддерживает районная администрация и областное министерство сельского хозяйства.

Директор компании «Байкальские макароны» Дмитрий Панжин также поделился планами роста: на фабрике планируют запустить вторую линию производства, и расширяют хлебопекарную сферу. По его словам, ежедневно жители Слюдянского района потребляют три тонны хлебных изделий, а «Байкальские макароны» снабжают хлебобулочной продукцией треть жителей Слюдянского района.