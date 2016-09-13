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Жители Бурятии могут оплачивать покупки по бесконтактным картам в торговой сети «Абсолют»

Сбербанк не стоит на месте и идет в ногу со временем и техническим прогрессом. Сегодня жители Республики Бурятия могут оплачивать покупки с помощью банковских карт с бесконтактной технологией. Данный вид оплаты стал доступен и покупателям торговой сети «Абсолют». По республике насчитывается более 1900 торговых предприятий, которые принимают платежи по бесконтактным картам Сбербанка MasterCard PayPass или Visa PayWave.

«Карты технологии PayPass и PayWave позволяют оплачивать товары и услуги за считанные секунды, освобождают от необходимости тратить время на поиск наличности, расписываться на чеке или вводить пин-код при покупках на сумму менее 1000 рублей, – комментирует начальник сектора торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Чингис Ямпилов. – Клиент полностью контролирует процесс оплаты покупок, не передавая карту сотруднику торговой сети».

Встроенный чип дополнительно повышает степень защиты карт от несанкционированного доступа к денежным средствам. Оформить карты данных видов возможно как индивидуально, так и в рамках зарплатных проектов Сбербанка в любом филиале банка.