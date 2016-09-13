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Жители Бурятии могут оплачивать покупки по бесконтактным картам в торговой сети «Абсолют»

13 сентября 2016

Сбербанк не стоит на месте и идет в ногу со временем и техническим прогрессом. Сегодня жители Республики Бурятия могут оплачивать покупки с помощью банковских карт с бесконтактной технологией. Данный вид оплаты стал доступен и покупателям торговой сети «Абсолют». По республике насчитывается более 1900 торговых предприятий, которые принимают платежи по бесконтактным картам Сбербанка MasterCard PayPass или Visa PayWave.

«Карты технологии PayPass и PayWave позволяют оплачивать товары и услуги за считанные секунды, освобождают от необходимости тратить время на поиск наличности, расписываться на чеке или вводить пин-код при покупках на сумму менее 1000 рублей, – комментирует начальник сектора торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Чингис Ямпилов. – Клиент полностью контролирует процесс оплаты покупок, не передавая карту сотруднику торговой сети».

Встроенный чип дополнительно повышает степень защиты карт от несанкционированного доступа к денежным средствам. Оформить карты данных видов возможно как индивидуально, так и в рамках зарплатных проектов Сбербанка в любом филиале банка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




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