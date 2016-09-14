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ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России14 сентября 2016
ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России по итогам опроса Euromoney Real Estate Survey 2016.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы ценим голоса читателей Euromoney, которые вновь признали ВТБ Капитал лучшим российским инвестиционным банком на рынках долгового капитала в области сделок с недвижимостью. ВТБ Капитал продолжает удерживать лидирующие позиции в данной сфере в России, а также используют свою экспертизу для развития бизнеса в других регионах, в частности, в Китае. Компания уже реализовала ряд знаковых сделок по выпуску облигаций для китайских девелоперских компаний. Мы продолжим укреплять наши позиции ключевого игрока на рынках долгового капитала в странах с развивающейся экономикой».
Результаты основаны на опросе более 2000 представителей девелоперских компаний, финансовых институтов, инвесторов по всему миру, которые оценивали банки, предоставляющие услуги в секторе недвижимости. ВТБ Капитал второй год подряд признается лучшим по результатам Euromoney Real Estate Survey.
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 242 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.