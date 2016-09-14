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ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России

ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России по итогам опроса Euromoney Real Estate Survey 2016.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Мы ценим голоса читателей Euromoney, которые вновь признали ВТБ Капитал лучшим российским инвестиционным банком на рынках долгового капитала в области сделок с недвижимостью. ВТБ Капитал продолжает удерживать лидирующие позиции в данной сфере в России, а также используют свою экспертизу для развития бизнеса в других регионах, в частности, в Китае. Компания уже реализовала ряд знаковых сделок по выпуску облигаций для китайских девелоперских компаний. Мы продолжим укреплять наши позиции ключевого игрока на рынках долгового капитала в странах с развивающейся экономикой».

Результаты основаны на опросе более 2000 представителей девелоперских компаний, финансовых институтов, инвесторов по всему миру, которые оценивали банки, предоставляющие услуги в секторе недвижимости. ВТБ Капитал второй год подряд признается лучшим по результатам Euromoney Real Estate Survey.

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 242 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.