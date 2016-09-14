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В центре Иркутска ликвидирован подпольный игровой салон

12 сентября в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса России, по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования правоохранители провели обыск помещения, расположенного на улице Партизанской, 20.

В ходе обыска обнаружены и изъяты 18 развлекательных аппаратов, а также почти 20 тысяч рублей.

Санкция статьи 171.2 Уголовного кодекса России (незаконные организация и проведение азартных игр) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. рублей и выше, максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет со штрафом.