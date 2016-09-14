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В Иркутском районе судебные приставы помогли освободить земельный участок и восстановить забор

Судебные приставы Иркутской области обязали гражданина К. освободить земельный участок и восстановить забор.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданин К. незаконно возвел фундамент для постройки нежилого строения. Гражданин Р., проживая по соседству со «строителем», обратился в Иркутский районный суд с иском о сносе возведенного в пределах его земельного участка фундамента и восстановлении ограждения. Исковое заявление было удовлетворено.

Причиной конфликта соседей были неприязненные отношения. После вмешательства судебных приставов законные права взыскателя были восстановлены.