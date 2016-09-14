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В Иркутске проверят качество ремонтных работ во дворах

​В Иркутске проверяют качество ремонтных работ во дворах. 13 сентября комиссия во главе с Дмитрием Бердниковым посетила двор на улице Трилиссера, где в рамках благоустройства была произведена укладка двухслойного асфальтобетона, тротуара и бортового камня. Также во дворе установлены ограждения, лавочки у подъездов и урны.

В работе комиссии принимает участие директор фонда «Доступная среда для инвалидов» Виктор Пушкин. Он отметил, что в последние годы в Иркутске создается доступная среда на новых объектах. Работы в этом дворе подрядчики выполнили качественно и с правильным углом наклона, что позволяет беспрепятственно заехать на тротуар.

- Не все подрядчики понимают важность доступности объектов для всех граждан. Благодаря слаженной работе с экспертами у нас есть подвижки в этом направлении. Нам надо продолжать совместно контролировать ход работ, - подчеркнул Дмитрий Бердников.

Как доложил главе города заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков, в текущем году ремонт выполнен в 165 дворах. Везде будет проведен контроль качества, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.