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В Иркутске установят антивандальные светильники

150 антивандальных светильников планируют установить городские власти в семи подземных переходах Иркутска. Об этом сообщил заместитель начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации города Иркутска Евгений Ветров.

– Учитывая обращения жителей, городские власти приняли решение приобрести для всех подземных переходов города антивандальные светодиодные светильники. На эти цели из бюджета Иркутска выделено 300 тысяч рублей.

Договор на установку светильников планируется заключить в начале октября. До 15 октября 2016 года светильники будут установлены , – заверил жителей Евгений Ветров. – Пока обслуживающая организация установила лампы во все работающие светильники в переходах.