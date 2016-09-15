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«В том, что цены на авто будут расти, сомневаться не приходится»

1 млн 356 тысяч рублей – такова средневзвешенная цена легкового автомобиля в России, по данным на июль 2016 года. Год назад, по информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», она была на 18% меньше, 1 млн 149 тысяч рублей.

Падение российского авторынка продолжается: за первые восемь месяцев он просел почти на 15%. Несмотря на снижающиеся продажи, автодилеры вынуждены повышать цены на новые авто. Сегодня средняя цена нового легкового автомобиля в России составляет 1,356 млн рублей.

По словам Азата Тимерханова, руководителя пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ», на цены продолжает оказывать влияние курс рубля по отношению к иностранным валютам.

«Например, в производстве иномарок российской сборки используется большая доля импортных комплектующих, стоимость которых привязана к евро или доллару. А про импортируемые автомобили и говорить не стоит. Соответственно, резкие колебания валютных курсов резко отражаются на ценах автомобилей», – поясняет эксперт.

Как сильно могут вырасти цены до конца года, Азат Тимерханов прогнозировать не берется: «Сложно сказать, потому как не ясно, что будет дальше с курсом российской валюты. Но то, что они и дальше будут расти, сомневаться не приходится, так как рубль по отношению к евро или доллару упал сильнее, чем выросли цены».