Новости

В Иркутске осудили банду, занимавшуюся обналичиванием денежных средств

В Иркутской области вынесли обвинительный приговор организованной группе, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств.

По версии следствия, для получения имущественной выгоды злоумышленники создали несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц.

Преступный доход, извлеченный злоумышленниками превысил 15 млн рублей.

Деятельность участников группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области в 2013 году.

В рамках расследования уголовных дел были проведены обыски на квартирах и в гаражах, принадлежащих обвиняемым. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати, бланки, а также денежные средства.

По ходатайству следователей на счета обвиняемых был наложен арест, после чего по решению суда около 25 миллионов рублей были списаны в доход государства.

Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска все обвиняемые признаны виновными. Наиболее активному участнику группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в 150 тысяч рублей, двое его сообщников приговорены к трем годам условно. Остальные соучастники, занимавшие должности бухгалтеров, получили условные наказания от 1,5 до 2 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.