Новости

СКБ-банк предлагает сэкономить на ранее полученных кредитах



Потребительское кредитование является одной из самых востребованных банковских услуг. Однако не всегда ежемесячный платеж оказывается комфортным для заемщика, а некоторые клиенты оплачивают несколько кредитов и покупок в рассрочку, оформленных в разных банках, что, несомненно, требует повышенного внимания к сумме и сроку внесения платежа. Объединить все потребительские займы в один и при этом снизить ежемесячный платеж предлагает СКБ-банк.

Программа рефинансирования потребительских кредитов в СКБ-банке позволяет объединить несколько кредитов и кредитных карт в один займ. В случае необходимости заявку можно подать на сумму, превышающую сумму рефинансируемых кредитов, а разницу использовать на потребительские нужды. При этом ставка по кредиту является фиксированной и составляет 22,9% годовых, что позволяет снизить размер ежемесячных выплат. Пример: у заемщика есть два потребительских кредита на общую сумму в 500 000 рублей, платеж по одному из них составляет 10 000 рублей в месяц, а по другому – 8 000 рублей. Воспользовавшись программой рефинансирования от СКБ-банка, заемщик будет оплачивать один кредит с ежемесячным платежом в 14 000 рублей.

Для участия в программе рефинансирования необходимо обратиться с пакетом документов в любой из офисов СКБ-банка, решение о выдаче кредита будет принято в течение 1-2 дней. Рефинансировать можно как кредиты, оформленные в СКБ-банке, так и займы других банков. Подробные условия программы, требования к заемщику и список необходимых документов опубликованы на сайте СКБ-банка.