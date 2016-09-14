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Сбербанк поменял подход к установлению курсов обмена валюты

14 сентября 2016

Сбербанк сообщает об изменении условий конверсионных операций с валютой для клиентов-физических лиц во всех каналах обслуживания.

Разница между курсами покупки и продажи долларов США и евро стала меньше на 35-40%. Максимальное сужение спредов коснулось конверсионных операций, проводимых в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для удобства клиентов Сбербанк обновил интерфейс сервиса «Курсы валют» сайте.

Ежемесячно Сбербанк проводит более 1 миллиона операций по обмену валют.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




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