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Сбербанк поменял подход к установлению курсов обмена валюты

Сбербанк сообщает об изменении условий конверсионных операций с валютой для клиентов-физических лиц во всех каналах обслуживания.

Разница между курсами покупки и продажи долларов США и евро стала меньше на 35-40%. Максимальное сужение спредов коснулось конверсионных операций, проводимых в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для удобства клиентов Сбербанк обновил интерфейс сервиса «Курсы валют» сайте.

Ежемесячно Сбербанк проводит более 1 миллиона операций по обмену валют.