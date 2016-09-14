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Из регионального бюджета выделят средства на приобретение детского сада у застройщика в Тайшете

Правительство Иркутской области намерено выделить из регионального бюджета средства на приобретение в Тайшете готового здания под детский сад. Об этом сообщил Губернатор Сергей Левченко во время рабочей поездки в этот муниципалитет.

В здании 1956 года постройки когда-то размещался детсад. Сейчас оно находится в частной собственности. Учитывая остроту потребности в городе мест в дошкольные учреждения, собственник на свои средства произвел реконструкцию. Теперь здание соответствует современным СниП, предъявляемым к дошкольным учреждениям.

Общая площадь двухэтажной постройки – 657 кв. м. Площадь земельного участка – 3 194 кв. м. Здесь можно организовать четыре группы, по 25 детей каждая. Здание и прилегающая территория готовы «под ключ», установлены мебель и оборудование.

Так как стоимость создания одного места в дошкольных организациях не может превышать 910,68 тыс. рублей, приобрести объект можно за 91 млн рублей. Из них софинансирование из местного бюджета составило бы 513,9 тыс. рублей, остальное – средства областной казны. Подтвержденная сметная стоимость объекта – свыше 98 млн рублей.

Застройщик согласен продать здание за 91,5 млн рублей и по договору дарения передать земельный участок, на территории которого находится объект, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Я посмотрел, детский сад практически готов. С контролирующими органами вопросы согласованы. Думаю, с депутатами Законодательного собрания мы найдем понимание и выкупим здание, в котором дошкольное образование смогут получать 100 детей, - сообщил Сергей Левченко.