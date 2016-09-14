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В Иркутской области осудили бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз» за незаконную рубку сосен

13 сентября Осинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз». Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса России.

Судом установлено, что нарушитель под видом проведения санитарных рубок леса, без разрешительных документов, заключил в первой половине февраля 2016 года договоры оказания услуг по заготовке древесины с двумя ИП.

В феврале 2016 года бригады предпринимателей, а также работники ОГАУ «Осинский лесхоз», которых Анисимов ввел в заблуждение относительно законности своих действий, совершили по его указанию рубку 419 сосен в Обусинском участковом лесничестве.

Объем порубки составил 316,7 кубических метра, а ущерб лесному фонду оценивается более чем в 2,6 миллиона рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Осинского района.

Суд приговорил бывшего директора к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, лишил Анисимова права занимать должности связанные с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок до 3 лет.

Также судом удовлетворен иск прокурора района о взыскании с Анисимова ущерба, причиненного преступлением.