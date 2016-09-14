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Муниципалитетам выделят более 170 млн рублей на погашение задолженности перед «Иркутскэнергосбытом»

Более 170 млн. рублей переведены на возмещение выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса Иркутской области в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов.

Средства перечислены 26 организациям, обеспечивающим работу котельных на территориях Иркутской области. Среди предприятий, которые получат субсидии, теплоснабжающие организации, эксплуатирующие котельные в Бодайбо, Бирюсинске, Киренске, Усть-Куте, Усть-Уде, Усолье-Сибирском, Байкальске, Нижнеудинске, пос. Михайловка, с. Еланцы.

С начала 2016 г. предприятиям жилищно-коммунального комплекса региона было выплачено в качестве субсидии 883 млн. рублей – на возмещение выпадающих доходов при предоставлении услуг населению по тарифам ниже экономически обоснованных. По словам министра, наибольший объем выпадающих доходов возникает у предприятий, эксплуатирующих дизельные электростанции на севере (Братский и Катангский районы) и котельные на отдаленных территориях Иркутской области (Бодайбинский и Киренский районы).

Полученные средства ресурсоснабжающие организации смогут направить на погашение задолженности перед ООО «Иркутскэнергосбыт», из-за которой в ряде котельных Иркутской области действует режим ограничения подачи электроэнергии.

Чтобы снять ограничения на подачу электроэнергии на предприятия жилищно-коммунального комплекса, муниципальным образованиям необходимо выработать график погашения кредиторской задолженности за поставленную электроэнергию.

Ограничения на подачу электроэнергии действуют в Мишелевском, Мальтинском и Тельминском муниципальных образованиях Усольского района, поселках Магистральный, Улькан, Окунайский, Казачинское, Алзамай, Седаново, Подъеланка, Железнодорожный и Невон. Задолженность муниципальных образований перед ООО «Иркутскэнергосбыт» за потребленные энергетические ресурсы сегодня составляет 160,5 млн. рублей. Самая большая задолженность – у города Черемхово (23,7 млн. руб.), а также у Боханского (22,2 млн. руб.), Осинского (19,3 млн. руб.), и Чунского (19,3 млн. руб.) районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.