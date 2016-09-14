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Задержана группа подозреваемых в ограблении салона сотовой связи в Ангарске

Полицейские задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи.

26 марта неизвестные в масках вломились в магазин, расположенный в 77 квартале Ангарска, и похитили 12 телефонов, разбив молотком витрины. Сумма оценки ущерба оценивается более чем в 200 тысяч рублей, напоминает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску.

В ходе следствия правоохранители проверили десятки граждан, ранее судимых за аналогичные преступления, опросили свидетелей и очевидцев преступления и установили личности предполагаемых грабителей и их местонахождение. По подозрению в нападении были задержаны четверо жителей ангарского муниципального образования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК России.