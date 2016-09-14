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В Ангарске задержан сторож автостоянки, подозреваемый в угоне машины клиента

Ангарские правоохранители задержали сторожа одной из платных автостоянок города, подозреваемого в угоне припаркованной на ночь иномарки.

Утром 12 сентября в отдел полиции Ангарска поступило заявление местного жителя о том, что неизвестные похитили его автомашину «Hyundai Grace», которую он оставил на ночь на охраняемой стоянке в 22-м микрорайоне. Ориентировку на иномарку немедленно передали всем патрульным экипажам, и спустя несколько часов её обнаружили сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД в другом квартале города.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 18-летний сторож автостоянки. Установлено, что, находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек, без водительского удостоверения, без вождения, решил покататься на машине. Воспользовавшись ключами, оставленными хозяином автомобиля, злоумышленник завел его, но когда выезжал с территории стоянки, не справился с управлением и повредил еще одну автомашину, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску.

По факту неправомерного завладения автотранспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль возвращен владельцу.