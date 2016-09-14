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Сбербанк приглашает болельщиков на всероссийский корпоративный турнир по футболу

С 15 по 17 сентября 2016 года в Иркутске на стадионе «Локомотив» по адресу: ул. Боткина, 1 пройдет всероссийский корпоративный турнир по футболу. В нем примут участие 12 команд региональных подразделений, центрального аппарата и дочерних банков ПАО Сбербанк.

Команда Байкальского банка ПАО Сбербанк приглашает всех желающих поддержать спортсменов на соревнованиях. Вход на все игры свободный.

Открытие турнира состоится в 12:00 в четверг. Первые матчи с участием Байкальского банка назначены на 13:00 и 17:00 в этот же день. В пятницу и субботу начало игр – в 10:00. Финальная встреча состоится в 12:00 в субботу 17 сентября.