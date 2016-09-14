Новости

Сбербанк приглашает болельщиков на всероссийский корпоративный турнир по футболу

14 сентября 2016

С 15 по 17 сентября 2016 года в Иркутске на стадионе «Локомотив» по адресу: ул. Боткина, 1 пройдет всероссийский корпоративный турнир по футболу. В нем примут участие 12 команд региональных подразделений, центрального аппарата и дочерних банков ПАО Сбербанк.

 

Команда Байкальского банка ПАО Сбербанк приглашает всех желающих поддержать спортсменов на соревнованиях. Вход на все игры свободный.

Открытие турнира состоится в 12:00 в четверг. Первые матчи с участием Байкальского банка назначены на 13:00 и 17:00 в этот же день. В пятницу и субботу начало игр – в 10:00. Финальная встреча состоится в 12:00 в субботу 17 сентября.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


14
сентября
2016
 8,8 тыс. руб. будет МРОТ с 1 января 2017 года
8,8 тыс. руб. будет минимальный размер оплаты труда с 1 января 2017 года, сообщила в интервью ТАСС вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, новый МРОТ уже заложен в проекте бюджета на 2017 год....
 
14
сентября
2016
 «Ростелеком» поддержал молодых ученых
«Ростелеком» выступил партнером конкурса тринадцатого Байкальского фестиваля интеллектуальных игр. Мероприятие прошло под эгидой Клуба молодых ученых «Альянс» и Иркутского государственного университета.
 
14
сентября
2016
 Строительство новой школы в Бирюсинске включено в список приоритетных объектов
Возведение новой школы на 520 мест в Бирюсинске включено Правительством Иркутской области в реестр строительства и капитального ремонта приоритетных объектов социальной сферы. Об этом стало известно на встрече Губернатора Сергея Левченко с преподавателями бирюсинской школы № 10, состоявшейся в рамках рабочей поездки главы региона в Тайшетский район.
 
14
сентября
2016
 «Ростелеком» провел праздник для иркутян «Кино без границ»
«Ростелеком» в Иркутске на центральной площади провел грандиозный праздник «Кино без границ». Дождливая погода внесла свои коррективы в расписание, поэтому праздник, приуроченный к Дню российского кино, который отмечается 27 августа, в столице Восточной Сибири прошел в сентябре.
 
14
сентября
2016
 Муниципалитетам выделят более 170 млн рублей на погашение задолженности перед «Иркутскэнергосбытом»
Более 170 млн. рублей переведены на возмещение выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса Иркутской области в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов.
 
14
сентября
2016
 В Ангарске задержан сторож автостоянки, подозреваемый в угоне машины клиента
Ангарские правоохранители задержали сторожа одной из платных автостоянок города, подозреваемого в угоне припаркованной на ночь иномарки.
 
14
сентября
2016
 Развивающиеся фондовые рынки впервые с марта 2012 года стали привлекательнее рынков развитых стран
Сентябрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America Merrill Lynch, свидетельствует о резком росте интереса международных инвесторов к рынкам развивающихся стран. В...
 
14
сентября
2016
 В Иркутской области осудили бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз» за незаконную рубку сосен
13 сентября Осинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз». Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса России.
 
14
сентября
2016
 Задержана группа подозреваемых в ограблении салона сотовой связи в Ангарске
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи.
 
14
сентября
2016
 НПФ отстаивают планы переходов
История с проблемным законопроектом о переходе из фонда в фонд клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получила продолжение: по данным "Ъ", в начале недели вопрос обсуждали президент Сбербанка Герман Греф и глава совета директоров НПФ "Будущее" (O1 Group) Алексей Кудрин. Общего у Сбербанка и его прямых конкурентов на рынке пенсионных накоплений оказалось не так много. Но обе группы лоббистов собираются продвигать поправку об информировании НПФ о переходе клиентов при подаче их заявлений в ПФР.
 
14
сентября
2016
 Железной дороге опять дают льготы. Правительство обсуждает обнуление НДС на пассажирские перевозки дальнего следования
Правительство опять увеличит господдержку пассажирских железнодорожных перевозок. В этом году НДС на перевозки в дальнем следовании уже был снижен с 18% до 10%, а в 2017 году его могут обнулить. Обсуждается и долгосрочная фиксация обнуления НДС, средства от экономии на налогах идут на закупку новых вагонов. По мнению экспертов, обнуление нужно сохранить на три--пять лет, увязав его с обязательной закупкой вагонов, но важно определить источники компенсации потерь бюджета. Сейчас Минтранс уверяет, что государство возместит себе потери за счет роста других налоговых платежей железнодорожников и производителей вагонов.
 
14
сентября
2016
 Вторую лесную биржу организуют в Перми. Организаторы надеются, что она будет успешнее иркутской
Спустя два с половиной года после запуска биржевых торгов лесом в Иркутской области СПбМТСБ может открыть вторую торговую площадку в Пермском крае. Биржа, ФАС и власти региона уже определили "дорожную карту" и рассчитывают на более существенные объемы торгов. Но для этого придется найти новые формы продажи леса.
 
14
сентября
2016
 Сбербанк поменял подход к установлению курсов обмена валюты
Разница между курсами покупки и продажи долларов США и евро стала меньше на 35-40%. Максимальное сужение спредов коснулось конверсионных операций, проводимых в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
 
14
сентября
2016
 Из регионального бюджета выделят средства на приобретение детского сада у застройщика в Тайшете
Правительство Иркутской области намерено выделить из регионального бюджета средства на приобретение в Тайшете готового здания под детский сад. Об этом сообщил Губернатор Сергей Левченко во время...
 
14
сентября
2016
 "Мотивация без цели не работает!" Марина Львова провела workshop для иркутских предпринимателей (фото и видео)
Завершился деловой форум Alfa Business Week в Иркутске. Гвоздем второго дня стал workshop Марины Львовой, эксперта-консультанта и партнера по внешним проектам HeadHunter. Программа получила название «Сильный капитан и успешная команда», и её главной темой стал вопрос о том, как мотивировать людей, как сделать так, чтобы они работали, создавали дополнительный капитал, и бизнес мог развиваться благодаря людям.
 
14
сентября
2016
 Плохая кровь. Как самая молодая женщина-миллиардер в мире заработала $4,5 млрд, а затем также легко их потеряла
Самая молодая женщина-миллиардер в мире по версии журнала Forbes, заработавшая $4,5 млрд самостоятельно, а затем также легко их потерявшая.
 
14
сентября
2016
 В Иркутске осудили банду, занимавшуюся обналичиванием денежных средств
В Иркутской области вынесли обвинительный приговор организованной группе, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств. По версии следствия, для получения имущественной...
 
14
сентября
2016
 В Иркутске установят антивандальные светильники
150 антивандальных светильников планируют установить городские власти в семи подземных переходах Иркутска. Об этом сообщил заместитель начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного...
 
14
сентября
2016
 В Иркутске проверят качество ремонтных работ во дворах
​В Иркутске проверяют качество ремонтных работ во дворах. 13 сентября комиссия во главе с Дмитрием Бердниковым посетила двор на улице Трилиссера, где в рамках благоустройства была произведена укладка двухслойного асфальтобетона, тротуара и бортового камня. Также во дворе установлены ограждения, лавочки у подъездов и урны.
 
14
сентября
2016
 В центре Иркутска ликвидирован подпольный игровой салон
12 сентября в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса России, по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования правоохранители провели обыск помещения, расположенного на улице Партизанской, 20.
 
14
сентября
2016
 Аренда квартиры: сколько платят россияне за съемное жилье?
8% россиян снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съемном жилье еще год-два. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агенством финансовых исследований.
 
14
сентября
2016
 Соль станет санкционным продуктом
Правительство РФ внесло в список продовольственного эмбарго соль. Официальный документ вступает в силу с 1 ноября 2016 года. Как следует из документа, ограничение к ввозу в РФ коснется соли (включая соль столовую и денатурированную), хлорида натрия чистого, а также воды морской.
 
14
сентября
2016
 Всё меньше денег тратят россияне в магазинах
В августе средний чек уменьшился относительно показателя прошлого месяца на 12 рублей или на 2,4%, остановившись на отметке в 498 рублей. Средний чек сократился и в разрезе года, потеряв относительно прошлогоднего августа 52 рубля ( 9,5%). С учетом накопленной инфляции в 6,9% можно делать выводы о сокращении чека более чем на 16% за год.
 
14
сентября
2016
 Кому нужны кредиты? ОКБ выяснило, с какой зарплатой россияне чаще кредитуются
Аналитики ОКБ проанализировали заявленный доход заемщиков на основе данных 37 миллионов кредитных заявок от банков-участников системы «Национальный Хантер» за январь-август 2014-2016 годов. В ходе исследования стло известно, что в текущем году среди обратившихся за кредитом значительно выросла доля людей с доходом выше среднего.
 
14
сентября
2016
 Банки, инвестиционные и страховые компании, НПФ. Кому россияне доверяют больше?
За прошедший год доверие населения к банкам, страховым компаниям и электронным платежным системам заметно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований.
 
14
сентября
2016
 Эмбарго приправили солью
Не прошло и полугода с момента возобновления украинской "Артемсолью" поставок в Россию, как ее продукция снова оказалась под запретом. С ноября власти РФ добавили соль в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Выиграть от этой меры могут российские производители, одним из крупнейших среди которых является Артем Чайка.
 
14
сентября
2016
 Добыча золота увеличилась в Иркутской области
В Иркутской области увеличилась добыча золота за первое полугодие 2016 года, об этом в начале сентября сообщает Союз золотопромышленников России. Больше драгоценного металла добыли так же в Камчатском, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях, Чукотском АО, Челябинской области. Добыча увеличилась на 2% - до 116 тонн 873 кг, в том числе объёмы золота в слитках выросли на 4% до 91 тонн 575 кг, попутного – на 13% до 7 тонн 79 кг, вторичного осталось на уровне прошлого года – 16 тонн 805 кг.
 
14
сентября
2016
 Почему в кризис растет рынок страхования жизни
Рынок страхования жизни продолжает расти в условиях, когда денег у населения остается все меньше. Клиенты страховщиков хотят сохранить заработанное и не надеются на Пенсионный фонд. В итоге компании получили стремительный рост премий по жизни -- более 60% по итогам первого полугодия 2016-го. По их прогнозам, кризис сохранит покупательские настроения в страховании жизни до конца года.
 
14
сентября
2016
 ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России
ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком на рынках долгового капитала в России по итогам опроса Euromoney Real Estate Survey 2016. Андрей Соловьев, Руководитель Управления...
 
14
сентября
2016
 В Приангарье завезут новую вакцину от гриппа
В Иркутской области впервые за несколько лет ожидают поставку вакцины четвертого поколения «Ультрикс», которой можно прививать от гриппа детей от шести лет. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказала замначальника отдела организации медпомощи женщинам и детям областного Минздрава Татьяна Матысик.
 
14
сентября
2016
 СКБ-банк предлагает сэкономить на ранее полученных кредитах
Потребительское кредитование является одной из самых востребованных банковских услуг. Однако не всегда ежемесячный платеж оказывается комфортным для заемщика, а некоторые клиенты оплачивают...
 
14
сентября
2016
 В Иркутском районе судебные приставы помогли освободить земельный участок и восстановить забор
Судебные приставы Иркутской области обязали гражданина К. освободить земельный участок и восстановить забор. Пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданин К. незаконно возвел фундамент...
 
14
сентября
2016
 Добровольных пожарных признали иностранными агентами
Попытка экологов наладить борьбу с пожарами в Краснодарском крае закончилась неожиданно: "зеленых" признали иностранными агентами.
 
14
сентября
2016
 Incity встретила акционера в "Кофемании"
Как стало известно "Ъ", экс-владелец Собинбанка и соучредитель кофеен "Кофемания" Сергей Кириленко получил до 5% акций в "Модном континенте" (бренды Incity, Deseo) и вошел в совет директоров ритейлера. В то же время из его состава вышел Григорий Груздев, сын одного из создателей компании Владимира Груздева. Возглавил совет директоров выходец из администрации президента Сергей Лобашков.
 
14
сентября
2016
 Новый налоговый режим в нефтяной отрасли - налог на добавленный доход - может заработать с 2018 года
Законопроект о переходе на налог на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли должен быть разработан Минфином к 1 октября, вступить в силу с 2017 года, а начать применяться с 2018 года, следует...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании