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Строительство новой школы в Бирюсинске включено в список приоритетных объектов

Возведение новой школы на 520 мест в Бирюсинске включено Правительством Иркутской области в реестр строительства и капитального ремонта приоритетных объектов социальной сферы. Об этом стало известно на встрече Губернатора Сергея Левченко с преподавателями бирюсинской школы № 10, состоявшейся в рамках рабочей поездки главы региона в Тайшетский район.

Новое здание общеобразовательного учреждения должно прийти на смену двум старым школам: № 10 и № 6. Обе размещаются в разрозненных зданиях. Школа № 10 – в пяти, из которых четыре 1961 года постройки, а спортзал – 1995-го. Первый корпус школы № 6 был построен в 1938 году, второй – в 1964, третий – в 1971 году. Уроки физкультуры проходят в спортзале ДЮСШ, так как свой сгорел два года назад.

В двух школах в общей сложности учатся 770 детей. Сергей Левченко поинтересовался, не приведет ли объединение двух учреждений к необходимости организации учебного процесса в две смены. По словам начальника управления образования Тайшетского района Ларисы Семчишиной, сейчас количество детей в одном классе во всех школах Бирюсинска ниже показателя комплекта наполняемости в 25 человек. К тому же, для того, чтобы можно было учиться в одну смену, власти района предлагают сделать капитальный ремонт одного из корпусов школы № 6 и разместить там начальные классы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Муниципалитет подготовил проектную документацию и по строительству новой школы, под которую уже выделен земельный участок, и по капремону школы № 6. В настоящее время ПСД проходят экспертизу. Заключение на сметную стоимость строительства школы планируется получить в октябре текущего года. При положительной оценке объект будет включен в действующую областную программу «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы.

– Учитывая социальную значимость этих объектов, думаю, мы найдем в областном бюджете средства на строительство в Бирюсинске новой школы, которая не только устранит в городе проблему обучения в две смены, но и позволит детям и педагогам учиться и учить в современных комфортных условиях, – заявил Сергей Левченко.