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«Ростелеком» провел праздник для иркутян «Кино без границ»

«Ростелеком» в Иркутске на центральной площади провел грандиозный праздник «Кино без границ». Дождливая погода внесла свои коррективы в расписание, поэтому праздник, приуроченный к Дню российского кино, который отмечается 27 августа, в столице Восточной Сибири прошел в сентябре.

«Прекрасная, по-летнему теплая погода и развлечения, организованные «Ростелекомом», подарили иркутянам и гостям города незабываемые впечатления, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Наша компания тесно связана с индустрией кино. Например, одна из наиболее популярных у абонентов услуг «Интерактивное телевидение» позволяет делать просмотр любимых кинолент более комфортным».

Иркутским филиалом было организовано две площадки. На первой были размещены шатер, pop-up, бин-бег, х-box, видеоэкран, а также игровая зона. На второй, расположенной в самом центре сквера, располагалась тамтамареска: жители Иркутска и гости города с удовольствием фотографировались, рядом играли в кегли и х-box, экспромтом танцевали и принимали участие в викторинах, посвященных году кино. Кроме видео вопросов на знания российского кино, были вопросы про «Интерактивное телевидение» «Ростелекома». Никто из участников не остался без подарка от «Ростелекома».

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.