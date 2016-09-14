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«Ростелеком» поддержал молодых ученых

«Ростелеком» выступил партнером конкурса тринадцатого Байкальского фестиваля интеллектуальных игр. Мероприятие прошло под эгидой Клуба молодых ученых «Альянс» и Иркутского государственного университета.

В здании научной библиотеки ИГУ имени Валентина Распутина собрались 56 команд - 18 взрослых, 18 студенческих и 20 школьных - из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Зеленогорска, Улан-Удэ, Братска и Ангарска.

«Молодые ученые – будущее региона, страны, как бы пафосно эти слова не звучали, поэтому поддержать их деятельность наша задача», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Президент клуба «Альянс» Алексей Петров заявил, что Байкальский фестиваль интеллектуальных игр – один из старейших интеллектуальных проектов за Уралом. Его история началась еще в 2002 году. За эти годы в нем приняло участие более 500 команд из девяти российских регионов. Молодые интеллектуалы играют не только в «Что? Где? Когда?», но и брейн-ринг, «Свою игру» и «Эрудит-квартет».

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» в этом году празднует свой 20-летний юбилей. Она достаточно известна среди горожан. Помимо интеллектуальных игр, клуб ведет большие историко-культурные проекты, как «Прогулки по старому Иркутску», «Рассушинские чтения», «Улица Большая» и другие.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.