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Погрузка на ВСЖД по итогам 8 месяцев 2016 года снизилась на 4,3% и составила 42,0 млн. тонн

По итогам работы дороги в январе-августе 2016 года показатель погрузки достиг 42 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2015 года составило 4,3%.

При этом в сравнении с прошлогодними показателями произошло увеличение погрузки предприятий лесопромышленного комплекса на 7%, строительных грузов – на 23,3%, цветных металлов – на 3% и бумаги – на 20,4%.

Снижение отмечено по следующим номенклатурам грузов: каменного угля – на 4,6%, нефтяных грузов – на 14%, железной руды – на 9,5%, промышленного сырья – на 6,7% и химикатов – на 46%.

Грузооборот за указанный период увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составил 156374 млн ткм.