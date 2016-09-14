Примсоцбанк предлагает кредит по одному документу

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Примсоцбанк предлагает кредит по одному документу14 сентября 2016
Примсоцбанк предлагает возможность оформления потребительского кредита на любые цели по одному документу
Потребительский кредит на любые цели можно теперь оформить, предъявив всего лишь один документ – паспорт гражданина РФ. По данной программе можно подать заявку на кредит от 30 до 200 тысяч рублей сроком до 3-х лет. Заявку можно подать любом офисе Примсоцбанка.
«Обычно стандартная процедура оформления заявки на потребительский кредит подразумевает необходимость предоставления пакета документов, в том числе различных справок, - поясняет Оксана Беспалова, начальник Управления розничного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – Имея многолетний опыт розничного кредитования, мы постоянно модернизируем наши продукты, стараясь сделать их не просто понятными, но и простыми в оформлении».
Более подробную информацию о программах потребительского кредитования можно получить в офисах Банка, на сайте и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.