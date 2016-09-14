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Примсоцбанк предлагает кредит по одному документу

Примсоцбанк предлагает возможность оформления потребительского кредита на любые цели по одному документу

Потребительский кредит на любые цели можно теперь оформить, предъявив всего лишь один документ – паспорт гражданина РФ. По данной программе можно подать заявку на кредит от 30 до 200 тысяч рублей сроком до 3-х лет. Заявку можно подать любом офисе Примсоцбанка.

«Обычно стандартная процедура оформления заявки на потребительский кредит подразумевает необходимость предоставления пакета документов, в том числе различных справок, - поясняет Оксана Беспалова, начальник Управления розничного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – Имея многолетний опыт розничного кредитования, мы постоянно модернизируем наши продукты, стараясь сделать их не просто понятными, но и простыми в оформлении».

Более подробную информацию о программах потребительского кредитования можно получить в офисах Банка, на сайте и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.