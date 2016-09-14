Новости

В Иркутской области убрано 50% зерновых

В Иркутской области собрано 207,2 тысяч га зерновых или 50% от уборочной площади. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. На сегодняшний день сельхозтовароизводители области намолотили 405,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 19,3ц с гектара.

Картофель убран с площади 1 тыс. 481 га, валовый сбор составил 26,5 тыс. тонн. Собрано 3,6 тыс. тонн овощей с площади 156,5 га.

В Иркутской области продолжается засыпка семян под урожай будущего года, заготовлено 57,3 тыс. тонн семян, или 48% от плана. Вспахано 66,1 тыс. га зяби.

Более 60% зерновых культур убрали сельхозтоваропроизводители Куйтунского, Тулунского, Усольского, Ангарского районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.