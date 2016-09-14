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Единый клиентский центр ВСЖД заключил 771 договор с начала 2016 года

По итогам восьми месяцев 2016 года в Единый клиентский центр ВСЖД поступило 12,5 тыс. обращений, заключен 771 договор.

Наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского парка - 5148 обращений, в которых было перевезено 1,76 млн. тонн грузов. Популярными остаются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов - 1053 обращения, переадресовка груза – 1234 обращения, выдача справок и проведение финансовых расчетов - 1503 обращения, консультирование и заключение договоров по обмену электронными документами - 1073 обращения.

Единый клиентский центр открылся на ВСЖД в Иркутске в начале сентября 2015 года. Он стал первым учреждением ОАО «РЖД», где аккумулирован практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок. Оказание клиентам услуг организовано в «одно окно» при взаимодействии с дирекциями и структурными подразделениями Восточно-Сибирской железной дороги, а также с дочерними зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Для расширения портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей ЕКЦ предлагает пользователям железнодорожного транспорта новые виды услуг по разработке и согласованию нестандартных схем размещения, крепления груза, а также сложных видов расположения негабаритных грузов.