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Каждый восьмой соискатель, имеющий открытые аккаунты в соцсетях, редактировал их перед началом поиска работы

Среди соискателей, имеющих открытые аккаунты в социальных сетях, 68% знают о том, что рекрутеры могут просматривать их профили, 32% считают необходимым редактировать личную информацию перед тем, как начать поиск работы, и лишь 12% делают это. Исследовательский центр портала Superjob выяснил у россиян, знают ли они о том, как соцсети могут повлиять на трудоустройство.

68% россиян, чьи страницы открыты для посещений потенциальных работодателей, знают, что проверка кандидатов в соцсетях сегодня является обычной практикой, однако относятся к ней неоднозначно:

кто-то поддерживает и считает, что работодатель имеет на это право («Был бы работодателем — делал бы это обязательно»), другие же называют такие проверки вмешательством в личную жизнь («Я этого не одобряю. Практически это личная жизнь»).

32% соискателей считают, что кандидату, находящемуся в поиске работы, необходимо редактировать свои профили в соцсетях. На практике же свои аккаунты редактируют лишь 12%.

Молодежь и респонденты с невысоким доходом осведомлены о возможных проверках меньше (60 и 63%) и подвергают свои профили «зачистке» реже всех (9 и 10%). Очевидно, что в силу жизненного и профессионального опыта респонденты старшего возраста ведут себя в соцсетях более сдержанно и осторожно.