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Байкальский банк ПАО Сбербанк выпустил более 16 тысяч корпоративных карт нового образца

Выпуск корпоративных карт по новой технологии начался в мае 2015 года. С момента старта проекта Байкальский банк ПАО Сбербанк выдал уже более 16 тысяч корпоративных карт нового образца. Усовершенствованная технология позволяет экономить время и совершать операции по корпоративной карте напрямую с расчетного счета – без открытия отдельного бизнес-счета.

«Наши клиенты по достоинству оценили данный продукт. Новые корпоративные карты позволяют перейти на удаленные каналы обслуживания, у клиентов нет необходимости ориентироваться на режим работы отделений банка и посещать их лично. Всем жизненным циклом корпоративной карты – выпуском и перевыпуском, установкой лимитов, изменением данных держателя карты – можно управлять через Сбербанк Бизнес Онлайн. Денежные средства, внесенные через устройства самообслуживания Сбербанка, также доступны на счете в режиме онлайн. Все операции в сети интернет проводятся в защищенном режиме», – отмечает начальник отдела продуктовой экспертизы управления транзакционного бизнеса Никита Золотарев.

Корпоративные карты – это международные платежные карты Visa Business и MasterCard Business, выпускаемые для владельцев компаний и их уполномоченных сотрудников. С 22 сентября 2015 года до 31 декабря 2016 включительно для клиентов действует специальное предложение: при оформлении одной или нескольких корпоративных карт предоставляется бесплатное обслуживание в течение одного года.

Кроме того, с 1 сентября этого года стартовала акция «Переводите расходы в доходы для Вашего бизнеса». У клиентов, совершивших по корпоративной карте не менее 7 транзакций на сумму от 5 тысяч рублей в течение календарного месяца до 31 декабря 2016 года включительно, есть возможность выиграть 50 тысяч рублей. Подробные условия акции можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru и у сотрудников филиалов банка.