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Эксперты федеральной дирекции «Школа – 2025» проверили ход строительства школы в иркутском микрорайоне Ново-Ленино

Эксперты федеральной дирекции «Школа – 2025» Василий Емельянов и Ольга Ковалева проверили ход строительства объекта «Школа на 1275 мест в мкр. Ново-Ленино г. Иркутска». Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Министр напомнила, что федеральная дирекция "Школа 2025", подведомственная министерству образования и науки, создана для контроля за реализацией проекта по строительству новых школ, а также реконструкцией и ремонтом уже имеющихся учебных заведений.

- Иркутск является одной из первых площадок по реализации новой типовой модели современной российской школы. Проект модульной школы, строящийся в микрорайоне Ново-Ленино, пока уникален для столицы Приангарья. В тоже самое время, его можно применять повторно и корректировать, в соответствие с новыми требованиями, - подчеркнула Валентина Перегудова.

Проект новейшей школы общей площадью 27 тыс. кв м кроме просторных классов включает в себя: два бассейна, танцевальный зал, два больших спортивных зала, конференц-зал, актовый зал, столовую, большие открытые баскетбольные и футбольные площадки.

Строительство школы осуществляется ускоренными темпами.

Возводится монолитный каркас здания, ведется кладка внутренних и наружных кирпичных стен. Выполнены работы по устройству всех наружных сетей инженерных коммуникаций, кроме наружной теплосети, она будет завершена до 23 сентября. Работы на строительной площадке выполняются согласно графику производства строительно-монтажных работ.

Эксперты дирекции «Школа 2025» заместитель руководителя дирекции – начальник отдела мониторинга и координации реализации программы Василий Емельянов и консультант и Ольга Ковалева высоко оценили объемы, качество и скорость строительства.

Всего на строительство новой модульной школы планируется потратить более 838,9 млн. рублей, из них 146,2 млн. рублей из средств областного и местного бюджета.

691,8 млн. рублей выделено из федерального бюджета в рамках дополнительного соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области.

Завершить строительство школы и осуществить ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.