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Нефтяное затишье успокоило рубль?

Рубль балансирует между ростом и падением на фоне временного затишья на нефтяном рынке.



Во вторник вечером вышли данные по запасам нефти в США по версии Американского института нефти. Как и следовало ожидать, блестящую динамику предыдущей недели повторить не удалось. Показатель зарегистрировал прирост на 1,4 млн баррелей, в то время как неделей ранее наблюдалось сокращение на 14,5 млн баррелей. Столь сильное сокращение запасов было вызвано негативными погодными условиями на американском побережье Мексиканского залива, где прошелся шторм Эрмина. С фундаментальной точки зрения, ситуация на рынке энергоносителей не изменилась – предложение все еще сильно превышает спрос, и предпосылок для балансировки пока нет. Именно поэтому рост запасов в США по итогам прошлой недели никого не удивил.

На фоне происходящего днем в среду доллар держится в районе 65 рублей 23 копеек, евро оценивается в 73 рубля 23 копеек, ММВБ торгуется на уровне 2006,95, а Brent не дотягивает до 47 долларов.



Рубль и далее будет чутко реагировать на колебания рынка энергоносителей. Зависимость нашей валюты от нефти никуда не денется в ближайшие годы, но ее степень будет определяться целым рядом факторов: ценой на саму нефть, ситуацией в экономике, динамикой на международных финансовых рынках, уровнем геополитической напряженности, и т.д. и т.п.

С учетом этих факторов, мы считаем, что до конца года у доллара куда больше шансов торговаться между 65 и 70 рублями, чем попытаться прорваться к отметке в 60 рублей, и уж тем более там задержаться.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн