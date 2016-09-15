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Минфин РФ в «стрессовом сценарии» ждет нефть по $30 за баррель в 2017 г.

Заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин сегодня заявил, что при планировании бюджета на 2017 год в «стрессовом сценарии» Минфин предполагает, что среднегодовая цена на нефть не превысит $30 за баррель, причем такая ситуация будет сохраняться в течение нескольких лет. Поводом для разработки такого «стрессового сценария», по заявлению замглавы Минфина, стали негативные прогнозы по ситуации в мировой экономике с горизонтом прогнозирования на несколько ближайших лет. Об источниках таких прогнозов замруководителя финансового ведомства не сообщил.

Данный «стрессовый сценарий» вызывает у нас недоумение.

Дело в том, что МВФ по итогам 2016 года прогнозирует рост мировой экономики на 3,1%, а по итогам 2017 года – несколько более высокий рост (3,4% к 2016 году). Прогноз МВФ по росту мировой экономики на 2016 и следующий год летом этого года был снижен, но всего на 0,1 процентного пункта, в связи с тем, что в прогноз был включен ранее неучтенный (по понятным причинам) фактор Brexit. Более того, эксперты МВФ неоднократно отмечали, что Brexit способен уменьшить мировой спрос на нефть всего на 16 тыс. баррелей в день. На днях Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть в 2016-2017 годах, однако незначительно, всего на 200 тыс. баррелей в день. Более того, в прогнозе МЭА предполагается, что даже после понижения цифр по глобальному спросу на нефть в 2017 году спрос на нефть все равно будет выше на 1,2%, чем в 2016 году.

Из этого следует, что в 2017 году цены на нефть в любом случае будут выше, чем в текущем году.

А в текущем году средняя цена нефти WTI, которая всегда торгуется примерно на $2-2,5 ниже, чем нефть сорта Brent, за январь-август составляла примерно $41,8 за баррель, в наиболее сложном первом полугодии была на среднем уровне в $41 за баррель. Поэтому для того, чтобы прогнозировать среднегодовой уровень цены на нефть в $30 за баррель, необходимо в качестве базового допущения предполагать, что в 2016-2017 годах мировая экономика как минимум расти не будет и, скорее всего, упадет на 2-3%.

Поэтому мы не исключаем, что Минфин делает такие заявления с целью, во-первых, охладить предвыборный популизм, предполагающий рост государственных расходов. А во-вторых, не исключено, что уже при утверждении бюджета на 2017 год Минфин будет пытаться продвинуть как минимум одну из непопулярных идей – повышение налогов или повышение пенсионного возраста.

В любом случае, если в ближайшие несколько лет существенного роста цены на нефть не будет, то этот вопрос в Госдуме придется обсуждать. Однако, полагаем, что в настоящий момент руководство Минфина сильно перепугано сокращением объемов Резервного фонда либо ищет любые аргументы для того, чтобы убедить парламент и правительство, а может быть, и Президента России в необходимости непопулярных мер. Но такая необходимость представляется столь же сомнительной, сколько и подобный «апокалиптический» прогноз.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари