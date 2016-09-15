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В Иркутске подожгли склад с шинами и автохимией

15 сентября 2016

В Иркутске сотрудники уголовного розыска  установили и задержали подозреваемых в поджоге склада с шинами и автохимией.

 

13 сентября оператору службы «02» поступило сообщение о том, что на улице Сурнова областного центра произошло возгорание промышленного склада. Сотрудниками МЧС пожар был оперативно ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.

Отрабатывая эту версию, сыщики  установили и доставили в отдел полиции четверых молодых людей. По мнению полицейских, злоумышленники из хулиганских побуждений произвели поджог легковоспламеняющейся жидкости, после чего скрылись.

В результате противоправных действий собственнику горевшей постройки был нанесен ущерб на сумму около 400 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


/ СИА /




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