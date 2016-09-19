Новости

Татьяна Микова, главный редактор издательского дома "Градостроитель": «Сейчас время для инвестирования в недвижимость»

Про банки. К банкам у меня отношение двоякое. К людям, которые там работают, я отношусь порой даже с сочувствием. Им непросто. Что же касается банковской системы в целом - ничего хорошего не чувствую и сказать не могу.

Я пользуюсь услугами трех банков: Альфа-Банка, Сбербанка и Банка Ренессанс Кредит. Что касается последнего, меня туда, можно сказать, заманили, позвонив и предложив кредит на приемлемых условиях. В тот момент мне очень были нужны деньги, причем срочно, как всегда - «желательно вчера», и я «повелась». В целом мне не нравится этот банк: постоянно меняются сотрудники, местное отделение расположено в тесном, некомфортном помещении, многие вопросы решаются только в Москве, и клиентам приходится самим звонить и все выяснять. Ну и вечные очереди.

В других банках у меня открыты только расчетные счета. С Альфа-Банком всё хорошо: они абсолютно профессиональны, никаких проблем и нареканий. Нормальная обратная связь, толковые менеджеры.

Второй расчетный счет у меня открыт в Сбербанке. Этот банк принято ругать, но мне с ним работать приятно. Все оперативные вопросы решаются достаточно быстро. Там я общаюсь и работаю не просто с менеджерами, а с людьми, готовыми помочь в любой ситуации. Никаких претензий.

Про отношения банков к клиентам. Я прекрасно понимаю, что такое человеческий фактор и как проявляются многозадачность, усталость и перегруженность. Когда я смотрю на банковского служащего и вижу, что он одновременно обслуживает клиента, сидящего перед ним, ищет что-то срочное в компьютере по просьбе коллеги, параллельно пытается ответить на рабочий звонок по телефону - мне его жаль. Я не знаю, кто бы мог работать в таких условиях долго и эффективно. Не удивительно, что люди меняются.

Про российскую банковскую систему. Наша банковская система в целом, с ее принципами взаимодействия с населением и установками – проявление бесчеловечного отношения государства к своему народу. Сегодняшние банки по сути своей – гипертрофированные ростовщические конторы, а государство это поощряет.

Изначально банк – структура обслуживающая, поддерживающая, это аккумулятор средств… Как можно было дать им (банкам) возможность зарабатывать такими грабительскими процентами? Я имею в виду соотношение ставок по депозитам и кредитам. Почему, если я вношу деньги на депозит, я не могу зарабатывать сопоставимо с тем, как они зарабатывают на мне, когда я беру у них кредит? Доверяю ли я банкам? А при чем тут доверие? Если ты соглашаешься с их правилами, то нужно их соблюдать. И проверять. Другое дело, что не всегда у нас есть выбор – играть по их правилам или нет, и вот это плохо.

Про кредиты. Всё как у всех, брала, расплачивалась. Единственный совет, который могу дать – лучше их не брать вообще, особенно мелкие. Это насколько же нужно быть зависимым от вещей, чтобы брать в кредит какую-нибудь мелочь вроде телефона?

Вообще, любая «мелкая» покупка в кредит на нынешних условиях в конечном итоге не оправдывает своей цели. Брать кредит можно только в крайнем случае и на что-то очень значимое - например, ипотеку, если нет других вариантов приобрести жилье.

Про инвестиции. Сейчас очень удобное время для инвестиций в жилую недвижимость. Цены ощутимо «присели», но очень скоро маятник качнется в другую сторону. Из-за снижения объемов строительства в области возникнет дефицит жилья, цены вырастут. Если (точнее, когда) вступят в силу поправки к 214-ФЗ о долевом строительстве, и деньги дольщиков начнут аккумулироваться на банковских эскроу-счетах, цена квадратного метра неизбежно вырастет - ведь большинству застройщиков придется строить на кредитные средства. Каждый вложенный сегодня рубль завтра принесет ощутимую выгоду. Кстати, цены на жилье в Иркутске сегодня объективно ниже, чем во многих регионах. Сравните с Дальним востоком. На Сахалине, например, уже сегодня средняя цена квадратного метра в новостройке - около ста тысяч.

Что касается коммерческой недвижимости – тут прогнозировать сложнее, очень много трудноизмеримых факторов. Покупать для того, чтобы сдавать в аренду, я бы, пожалуй, не стала, поскольку особой надежды на бурный рост экономики, дефицит площадей и повышение арендной ставки нет, а вот для собственного бизнеса – почему нет? Но не в кредит.

Про первые деньги. Это было давно - я еще школьницей была. После девятого класса мы в рамках школьного профессионального обучения целый месяц трудились на швейной фабрике. Было очень интересно работать на настоящих заводских швейных машинах, в составе настоящей бригады, с настоящим контролем качества. Кстати, очень полезный навык - я до сих пор неплохо шью. После того, как эта практика закончилась, нам выплатили полноценную зарплату. Это было весьма неожиданно и приятно. А еще, тоже будучи школьницей, я помогала бабушке работать в факультетской клинике и заработала себе на очень классный по тем временам велосипед «Кама».

Про кризис. На нашей работе кризис отразился очень тяжело. Мы, будучи экспертным профессиональным (при этом независимым) изданием, зависим, увы, от состояния строительной отрасли. Строители, проектировщики, производственники – наши партнеры и рекламодатели – сегодня вынуждены сокращать расходы на все вспомогательные направления, в том числе бюджеты на рекламу и PR.

Хочу отметить, что кризис опасен не только финансово, но и ментально. У многих наших партнеров состояние какой-то апатии: люди работают, но с трудом верят в завтрашний день. В таком состоянии трудно говорить о развитии, сужается горизонт планирования.

В одном из своих материалов я писала, что кризис – это нечто по природе кратковременное; это пиковое состояние системы, а мы находимся в состоянии длительного спада. Нужно учиться работать в этих условиях и не опускать руки, не отчаиваться. Да, это новое качество экономики, оно предъявляет повышенные требования ко всем аспектам работы, заставляет несколько по-иному всё оценивать. Те, кто слабее, возможно, уйдут с рынка, но я вовсе не сторонник дарвинистского подхода в экономике. Считаю, что каждый имеет право на жизнь и работу. И вовсе не очевидно, что чем крупнее субъект экономики – тем выше качество его продукции или услуг. С другой стороны – крупных легче контролировать, но здесь речь уже не об экономике, верно?

Про финансовые принципы. В этом смысле я несовременна. Я никогда не работала ради денег. Выбирая проект или бизнес, я никогда не ставила в приоритет выгоду, и уровень благосостояния никогда не был для меня показателем успешности. Возможно, это издержки воспитания. Мне никогда не хотелось вставать по утрам и идти на работу ради денег, хотелось, чтобы было интересно и в удовольствие. По крайней мере, всё, что я делаю, я делаю с удовольствием, либо не делаю вообще.

Про путешествия. Очень люблю путешествия, но на данный момент они у меня лишь в мечтах. Не люблю ездить по путевкам, в группах, по заезженным туристами местам. Я из тех людей, которые путешествуют, ничего не планируя заранее; из тех, кто может уехать и не вернуться в запланированное время. Мне обязательно захочется задержаться в стране, пожить какое-то время, чтобы хоть чуть-чуть понять чужие обычаи и культуру, насладиться самобытностью, почувствовать риски. Я прекрасно понимаю, откуда депрессия всех моих друзей, постоянно путешествующих по традиции: съездят куда-нибудь в Европу на неделю-другую, потом вернутся сюда и тоскуют полгода доследующей поездки. А я так не хочу.

Вообще, давно уже не была в отпуске. Непозволительно давно…

Про траты. В тратах я человек импульсивный. Типичная женщина: могу купить первую понравившуюся мне вещь. Однако, вот парадокс – при этом терпеть не могу ходить по магазинам. Так, если мне нужны новые туфли, я иду и просто покупаю новые туфли. Я не стану мучительно примерять десятки пар, сравнивать цены. Я куплю первые, которые меня устроят, и не ошибусь, проверено. В этом плане я непривередлива и не чувствую удовольствия от продолжительного шопинга. Знаете, я даже квартиру так купила – зашла, посмотрела, поняла, что это может стать моим домом и купила. Первую же просмотренную. И не ошиблась.