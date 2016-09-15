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В Братске на площади ДИ «Энергетик» проведут реконструкцию наружного освещения

В Падунском округе Братска на площади ДИ «Энергетик» проведут реконструкцию наружного освещения. Как сообщили в комитете по градостроительству администрации Братска, на реализацию проекта в городском бюджете запланированы средства в размере 600 тыс. руб. На площади будут установлены две опоры с рожковыми светильниками.

В настоящее время ведется процедура по определению подрядчика в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Устройство освещения будет выполнено в четвертом квартале 2016 года, сообщает пресс-служба администрации города Братска.