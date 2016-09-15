Новости

До конца текущей недели завершится благоустройство конечной остановки пассажирского транспорта в микрорайоне Юбилейный

В микрорайоне Юбилейный Иркутска идет благоустройство конечной остановки пассажирского транспорта. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как выполняются работы.

На текущий момент выполнена укладка тротуара и установлено ограждение вдоль жилого дома, расположенного напротив остановки. Для безопасного движения размещен дорожный знак «Остановка запрещена», нанесена разметка пешеходного перехода. А для общественного транспорта на месте несанкционированных торговых павильонов оборудован заездной карман. Кроме того, обустроены пандусы для маломобильных групп населения. Как сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков, до конца текущей недели работы по благоустройству будут завершены.

Кроме того, Дмитрий Бердников проверил, как выполнено его поручение по благоустройству остановочного пункта на Александровском тракте. На участке дороги, которая ведет от Александровского тракта до СНТ «Коммунальник» проведен ямочный ремонт. Также для садоводческого автобуса сделана разворотная площадка с остановочным пунктом, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.