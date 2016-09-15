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Солид Банк посетили II Восточный экономический форум

Представители Российско-японского «Солид Банк» посетили II Восточный экономический форум. Форум проходил в г. Владивостоке со 2 по 3 сентября 2016 г. и собрал представителей российского и международного бизнеса. Всего в работе ВЭФ приняли участие 3,5 тысячи человек из 56 стран. Открывал Форум президент России Владимир Путин.



Программа ВЭФ – 2016 включала многосторонние переговоры, общение и обсуждение проектов с деловым сообществом и потенциальными инвесторами. Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание «Открывая Дальний Восток». Дискуссии в рамках мероприятия развернулись по трем основным направлениям: возможности для инвесторов, преференции для инвесторов, развитие Дальнего Востока — выгоды и новые возможности для АТР. На площадках Форума состоялись 5 межстрановых бизнес-диалогов («Россия — КНР», «Россия — Республика Корея», «Россия — Германия», «Россия — АСЕАН» и «Российско-Японский бизнес-форум»), а также 6 стратегических сессий, на которых участники обсудили с представителями законодательной и исполнительной власти темы будущего развития Дальневосточного региона. В рамках деловой программы на Форуме прошли презентации 34 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей.



«Восточный экономический форум проводится уже второй год и демонстрирует высокий интерес бизнеса к данному мероприятию. По итогам проведенных встреч и подписанных соглашений в регионе наметилась реализация новых инвестиционных проектов, которые ускорят развитие экономики Дальнего Востока и расширять международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проекты, представленные на Форуме, требуют финансовых вливаний, в т.ч. кредитных средств. Солид Банк, как банк ориентированный на Дальний Восток, заинтересован в реализации этих проектов, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения развития региона в целом, и готов к взаимовыгодному сотрудничеству», - прокомментировал итоги Форума Председатель Правления Сергей Тимофеев.

