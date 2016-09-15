Новости

Связь-Банк расширяет сотрудничество с СХПК «Вощажниково» (Ярославская область)

Ярославский операционный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) расширяет сотрудничество с компанией СХПК «Вощажниково» в рамках стратегии комплексного обслуживания клиентов Внешэкономбанка.

Операционным офисом реализован зарплатный проект, заключено генеральное соглашение на размещение временно свободных денежных средств.

«Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково» – динамично развивающаяся компания, крупный производитель сельскохозяйственной продукции.

«Перед нами стоит задача предоставлять сопутствующие банковские продукты клиентам, получившим финансирование во Внешэкономбанке и находящимся в географической зоне ответственности нашего регионального подразделения. Расширение перечня услуг, оказываемых клиенту Связь-Банком, позволит достичь синергетического эффекта, а клиенту – сосредоточить свои потребности в едином периметре Внешэкономбанка, получать наиболее привлекательные условия сотрудничества, в том числе и по розничным банковским продуктам», – комментирует Управляющий Ярославским Операционным офисом Связь-Банка Илья Суров.