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Вместе против стихии. Россельхозбанк призывает помочь пострадавшим от наводнения в Приморье

В конце августа в Приморском крае произошло катастрофическое наводнение, вызванное тайфуном «Лайонрок».

В результате тайфуна в Приморье выпала трехмесячная норма осадков, в крае с 02.09.2016 года введен режим ЧС федерального уровня. Из-за сильных дождей оказались подтоплены 13 территорий, 2,5 тыс. домов и более 500 придомовых территорий, повреждены дороги, разрушено 9 мостов, 17 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира.

По предварительной экспертной оценке, сельхозугодиям Приморского края нанесен ущерб на 810,8 млн рублей. В результате разгула стихии тысячи жителей Приморья лишились крыши над головой и самого необходимого имущества. Эти люди сейчас, как никогда, нуждаются в нашей помощи.

В настоящий момент в Приморье организован сбор финансовых средств для оказания материальной помощи жителям районов, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Специальный счет для этих целей открыт Приморским краевым общественным благотворительны м фондом защиты материнства и детства «МАМА», являющегося официальным оператором по сбору средств. Администрация Приморского края призывает направлять средства на счет фонда защиты материнства и детства «МАМА».

Россельхозбанк призывает своих клиентов присоединиться к этой важной инициативе. Вы можете помочь пострадавшим от наводнения в Приморье, перечислив пожертвование по следующим реквизитам:

Реквизиты Приморского краевого общественного благотворительно го фонда защиты материнства и детства «МАМА» для перечисления благотворительно й помощи населению Приморского края

ИНН 2540110192

КПП 254001001

Дальневосточный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Владивосток

к/сч 3010181030000000 0871

БИК 040507871

р/сч 4070381044551000 0020

В графе «назначение платежа» следует указать: помощь пострадавшим от наводнения.

Вместе мы сможем помочь тысячам пострадавших, всем тем, кому в этот трудный час так необходима наша поддержка!