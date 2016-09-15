Вместе против стихии. Россельхозбанк призывает помочь пострадавшим от наводнения в Приморье

Новости
Вместе против стихии. Россельхозбанк призывает помочь пострадавшим от наводнения в Приморье15 сентября 2016
В конце августа в Приморском крае произошло катастрофическое наводнение, вызванное тайфуном «Лайонрок».
В результате тайфуна в Приморье выпала трехмесячная норма осадков, в крае с 02.09.2016 года введен режим ЧС федерального уровня. Из-за сильных дождей оказались подтоплены 13 территорий, 2,5 тыс. домов и более 500 придомовых территорий, повреждены дороги, разрушено 9 мостов, 17 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира.
По предварительной экспертной оценке, сельхозугодиям Приморского края нанесен ущерб на 810,8 млн рублей. В результате разгула стихии тысячи жителей Приморья лишились крыши над головой и самого необходимого имущества. Эти люди сейчас, как никогда, нуждаются в нашей помощи.
В настоящий момент в Приморье организован сбор финансовых средств для оказания материальной помощи жителям районов, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Специальный счет для этих целей открыт Приморским краевым общественным благотворительны
Россельхозбанк призывает своих клиентов присоединиться к этой важной инициативе. Вы можете помочь пострадавшим от наводнения в Приморье, перечислив пожертвование по следующим реквизитам:
Реквизиты Приморского краевого общественного благотворительно
ИНН 2540110192
КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Владивосток
к/сч 3010181030000000
БИК 040507871
р/сч 4070381044551000
В графе «назначение платежа» следует указать: помощь пострадавшим от наводнения.
Вместе мы сможем помочь тысячам пострадавших, всем тем, кому в этот трудный час так необходима наша поддержка!