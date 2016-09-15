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Сбербанк заканчивает прием заявлений на возврат денежных средств за билеты Трансаэро

Сбербанк информирует, что с 20 сентября 2016 года прекращается прием заявлений на возврат провозной платы за оформленные ранее авиабилеты пассажиров «Трансаэро» (Сбербанк ранее сообщал о данной услуге). При наличии у пассажиров на руках билетов, стоимость которых подлежит возврату, это необходимо сделать до 20 сентября.

По вопросам получения возмещения расходов за авиабилеты ОАО «АК «Трансаэро» в рамках поданного ранее заявления непосредственно в одном из отделений Сбербанка, а также по вопросам возврата билетов, купленных на собственном сайте Трансаэро необходимо обращаться по адресу: tso_vozvrat@transaero.ru.

По всем остальным вопросам можно обращаться в Службу информации и бронирования «Трансаэро» по телефону: +7(499)284-64-00 и по адресу: tso_bilet@transaero.ru.