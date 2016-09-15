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Создавать свои строительные организации рекомендовано муниципалитетам Иркутской области

В территориях под эгидой муниципалитетов необходимо создавать свои строительные организации, чтобы при возведении социальных объектов или жилья не искать подрядчиков в других городах и регионах. Такую позицию выразил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Тулун.

– Мы понимаем, что у строителей работа должна быть постоянно и готовы помогать местным организациям в вопросах обеспечения их необходимыми объемами, – заявил глава региона.

В Тулуне Сергею Левченко представили три социальных объекта, в которые вкладываются средства областного бюджета. Здание детского сада «Радуга» пришло в аварийное состояние. Для решения проблемы из областной в муниципальную собственность Тулуна было передано здание Центра социальной помощи семьи и детям, в котором и планируется разместить детсад. Сейчас здесь заканчивается ремонт, на который из областного бюджета выделено более 1,6 млн рублей. Эти средства также пойдут на приобретение мебели для комплектования дополнительных групп.

Детский сад «Жемчужинка» состоит из трех корпусов, построенных в 50-70-х годах прошлого века. Капитальный ремонт одного из них начался в прошлом году. В настоящее время работы в здании полностью завершены, сад принимает детей. На прилегающей территории осталось завершить незначительную часть благоустройства. Средства областного бюджета составили более 13 млн рублей.

– Второй корпус этого детсада требует не меньшего ремонта. Как только муниципалитет предоставит согласованный проект, будут выделены деньги, – заявил Губернатор.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, проект которого прошел всероссийский конкурс, начато несколько дней назад. На этот год из областного бюджета на данный объект выделено почти 34 млн рублей. По соглашению между Министерством спорта РФ и Правительством Иркутской области, подписанном в январе текущего года, федеральное финансирование ФОК в Тулуне должно начаться в 2017 году. Для вхождения в федеральную программу направлены необходимые документы.

Также Сергей Левченко побывал в Тулуне на котельной № 2. Она требует серьезной реконструкции, которая позволит увеличить мощность теплоисточника, ликвидировать еще одну котельную в центре города и даст возможность подключать к коммуникациям вновь строящиеся объекты. Реконструкция может быть профинансирована из областного бюджета при предоставлении проектной документации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.