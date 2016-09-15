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Цены на продовольственные товары в Иркутской области за месяц снизились на 0,5%

Средние потребительские цены на продовольственные товары за месяц снизились на 0,5%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на видеоконференции с министерством сельского хозяйства России, посвященной мониторингу цен на продовольственные товары. По данным статистики в августе, как и в июле текущего года, на продовольственном рынке региона продолжились дефляционные процессы.

Среди товаров первой необходимости зафиксировано снижение цен на пшено, молоко цельное стерилизованное и пастеризованное 2,5-3,2% жирности, рыбу мороженую, соль, вермишель, яблоки, картофель, овощи (капусту белокочанную, морковь, свеклу, лук репчатый, огурцы, помидоры). Не изменилась цена хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По оперативной информации федеральной службы государственной статистики в августе 2016 индексы цен производителей на основные продукты питания в регионе остались на прежнем уровне.

Незначительно снизился индекс цен в производстве мяса птицы (93,3 % к июлю 2016 г) и производстве маргариновой продукции (95,1% к июлю 2016 года).