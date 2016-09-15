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В Иркутской области обещают сдать школу, которая строится с 1992 года

Школу в поселке Алгатай необходимо достроить к 1 сентября 2017 года. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Нижнеудинский район. В Агатае глава региона посетил старую школу, а затем осмотрел замороженный объект.

– Школа строится с 1992 года, это немыслимо. Мы посмотрели и видим, что она может быть очень хорошей, заведение может решить много проблем одиннадцати населенных пунктов вокруг Агатая: и интернат здесь будет, и единственное спортивное сооружение, – отметил Сергей Левченко.

Начавшееся в 1992 году строительство школьного комплекса на 18 классов через четыре года было прекращено из-за отсутствия финансирования. Контракт на завершение строительства был заключен с генеральным подрядчиком в мае 2008 года, заказчиком выступило ОГКУ «УКС Иркутской области». Объект должен был сдаваться в 2012 году, однако в установленный срок этого не произошло, поскольку подрядчик не полностью выполнил комплекс предусмотренных работ. Заказчик выставил строителям претензию на сумму более 41,7 млн рублей. С 2013 года в областном Арбитражном суде длится процесс по иску УКС о расторжении контракта, взыскании с ответчика присвоенных денег и процентов за пользование ими. Очередные слушания состоялись в среду, 14 сентября текущего года.

– Мы сегодня договорились с мэром Нижнеудинского района Сергеем Худоноговым, что он берет на себя контроль за строительством. Думаю, когда мы завершим эти судебные процессы, которые ведутся по поводу предыдущих строителей, надо находить местные организации, которые будут ответственными за результат, – считает Губернатор.

Как сообщил Сергей Худоногов, по оценке специалистов, готовность объекта составляет около 90%. Сейчас недостроенная школа по договору с областным УКС находится под охраной специализированной организации.

Еще один долгострой – физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижнеудинске. Он строится в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта». Работы начались в 2013 году, но на следующий год были остановлены из-за того, что предназначенные средства были перераспределены в пользу спортивного объекта в другом районе. В разгар строительного сезона 2015 года возобновившиеся работы снова были остановлены по объективным обстоятельствам.

В настоящее время на строительной площадке выполнены планировка, фундаментные работы, возведен каркас из металлоконструкций, произведена заливка фундамента под трибуны на открытом стадионе. В ближайшее время подрядчик доставит и смонтирует сэндвич-панели. При наличии финансирования к концу текущего года планируется сдать здание ФОК в эксплуатацию.

Для окончания строительства всего комплекса необходимо около 36,5 млн рублей, в том числе 34,6 млн рублей из средств областного бюджета. Губернатор Сергей Левченко заверил, что при осенней корректировке регионального финансового закона деньги на ФОК в Нижнеудинске будут выделены в полном объеме, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.