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Иркутских предпринимателей приглашают на Всероссийский день бесплатной юридической помощи

23 сентября 2016 года в аппарате бизнес-омбудсмена состоится Всероссийский день бесплатной юридической помощи. В течение всего дня предприниматели могут обратиться за консультацией и задать все интересующие вопросы.

Принимать посетителей будут специалисты аппарата Уполномоченного и Юридической службы "ТЫПРАВ", которая является экспертом Межрегионального центра общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Прием пройдет в общественной приемной бизнес-омбудсмена по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, четвертый этаж, телефон для справок: 8 (3952) 488-535.

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет 23 сентября по всей стране. В качестве консультантов выступят представители судебной, исполнительной и законодательной власти, юридического бизнеса, профильных вузов, молодежных юридических движений, адвокаты, нотариусы. Мероприятие организует Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России".